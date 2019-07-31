Импичмент и снятие неприкосновенности: у Зеленского сделали резонансное заявление

31.07.2019 14:00

Кандидат в депутаты от партии Слуга народа Виталий Безгин рассказал, что первая неделя работы новой Верховной Рады будет очень насыщенной.

В комментарии ObozTV он сказал, что готовятся к рассмотрению законопроекты о процедуре импичмента президента и снятии депутатской неприкосновенности, передает НВ.

Безгин напомнил, что некоторые неотложные законопроекты, которые Владимир Зеленский подавал еще в предыдущую Раду, так и не были проголосованы.

Он также отметил, что сейчас список законопроектов нарабатывается. Ожидается, что он будет обнародован в течение ближайших недель.

«Там идет активная работа, и не только по вопросам неприкосновенности и контроля над депутатской деятельностью. Она касается и экономического блока. С этой стороны будет подача очень неотложных и срочных законопроектов», — сказал он.

Он добавил, что в первый месяц работы депутаты также планируют рассмотреть проект закона об основах административно-территориального устройства Украины и законопроект о столице.

Источник: https://from-ua.com