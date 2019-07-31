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Как будет продлеваться электронное пенсионное удостоверение? ПФУ дал разъяснения

31.07.2019 22:38
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Пенсионеры (и особенно внутренне перемещенные лица) обеспокоены непонятной ситуацией с продлением электронных пенсионных удостоверений. Пенсионный фонд Украины дал разъяснения, как именно будет проходить процедура — об этом говорится в ответе на запрос, который подала организация «Донбасс SOS» в ПФУ.

Проблема заключается в том, что пенсионеры не знают, как нужно продлевать удостоверения. Неясно, куда нужно обращаться, когда именно это делать, а также кто ответственен за процедуру.

«Часто бывает так, что „Ощадбанк“ посылает в Пенсионный фонд, а те — обратно, и так люди и ходят по кругу, теряя нервы и время жизни. Некоторые мечтают отказаться от электронных пенсионных удостоверений и снова получить обычные — зачем нужны цифровые технологии, если они не работают?» — говорится в сообщении «Донбасс SOS».

Организация опубликовала ответ ПФУ и предлагает скачать его и распечатать, чтобы демонстрировать в «Ощадбанке».

Порядок действий для пенсионеров:

  1. Для замены электронного пенсионного удостоверения следует обращаться в «Ощадбанк».
  2. Можно прийти в любое отделение банка в той области, где пенсионер получил свое первое удостоверение.
  3. «Ощадбанк» не имеет права изымать карточку до истечения срока ее действия — удостоверение изымут только при выдаче нового.

Автоматический порядок перевыпуска электронных пенсионных удостоверений пока еще не запущен. Однако запустить его планируют — в этом случае пенсионерам будут сообщать о перевыпуске удостоверений по СМС.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, удостоверение, пенсии
 
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