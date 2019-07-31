- Единый сайт электронных услуг: как изменится жизнь украинцев?21:14
- «Прокурор? Вы издеваетесь?»: Зеленского резко возмутило то, как к нему на встречу пускали людей21:00
- Очевидцы: К границе с Украиной в Ростовской области переправляется военная техника20:40
- Зеленский анонсировал увольнение всех местных прокуроров20:20
- Россия выплатила Украине часть компенсации за загрязнение нефтепровода «Дружба»20:00
- Что на самом деле происходит в «ЛДНР» с выдачей «паспортов РФ»19:45
- Три Спаса в августе: когда и как праздновать19:15
- Зеленский и Лукашенко договорились, такого Путин не ожидал: детали судьбоносного решения19:00
- Зеленский со скандалом назначил главу Черкасской ОГА 18:45
- «Вооруженные люди и стрельба в зоне ЧАЭС»: почему не пускают туристов18:32
Команда Зеленского готовит «прыжок», который навсегда изменит жизнь украинцев: подробности
В Офисе президента Владимира Зеленского рассказали, до какого времени планируют запустить рынок земли
Об этом рассказал руководитель Офиса президента Алексей Гончарук, передает Bloomberg.
«В нашей команде есть понимание, что если этого не сделать в этом году, то будет достаточно сложно», — отметил он.
На данный момент, утверждает Гончарук, на Банковой проводят переговоры со Всемирным банком относительно модели открытия рынка сельхозземли в Украине.
Наиболее радикальная версия предусматривает, что открытие рынка земли приведет к ускорению экономического роста Украины на 3% в год. Наименее радикальный предусматривает увеличение этого показателя на 0,5%.
«Мы ищем наименее болезненную и наиболее эффективную модель», — подчеркнул он.
Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ «О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам». В сообщении говорится, что указ значительно облегчит жизнь украинцам — дескать, «в один клик без очередей и взяток». Информация опубликована на сайте Официального интернет-представительства президента.
Известно, что указ направлен на упорядочение и обеспечение прозрачности работы государственных реестров, развитие современных средств электронной идентификации и внедрение приоритетных для граждан и бизнеса электронных государственных услуг.
Проведение полного аудита работы государственных реестров — первоочередной пункт действия документа, так советник президента Украины Михаил Федоров прокомментировал нововведение:
«Сегодня в Украине насчитывается более 350 государственных реестров, большинство из которых функционируют абсолютно неэффективно и непрозрачно. Это является главной причиной возникновения рейдерства, коррупции и других схем при предоставлении различных государственных услуг, например в строительной или земельной сферах ». Произойдет своего рода, массовая чистка ненужных элементов.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, президент, рынок, земля, Зеленский
- Президент предлагает создать единый оптовый рынок энергоугля
- Ударно возводим и... разрушаем
- Экс-президента Ющенко "засекли" торгующим на блошином рынке в Киеве (ФОТО)
- Селяне предлагают государству купить их земельные участки
- Янукович обещает в 2012 году рынок земли
- Президент против, премьер - за: как рынок электроэнергии отразится на платежках населения
- Что на самом деле происходит в «ЛДНР» с выдачей «паспортов РФ»19:45
- Перемирие провалилось: в ООС сообщили о крупных обстрелах со стороны боевиков17:30
- КПВВ «Гнутово» приостановил работу16:55
- Главари НВФ нашли новый способ «мотивации» для привлечения местных жителей в «армию ЛДНР»16:15
- Відбувся семінар із стратегічних комунікацій14:48
- Члены ОБСЕ зафиксировали колонну грузовиков на границе ОРДО с РФ11:43
- ООС: Противник снова нарушил "хлебное" перемирие10:45
- «Это был первый этап»: Гиркин назвал цель создания «Новороссии»10:30
- «Беспредел» боевиков: террористы «ЛНР» расстреляли авиацию ОБСЕ07:45
- «Двойной ГУП. Слышен грохот»: дончане сообщают о начале боя под Донецком07:30
- Названы продукты, от которых лучше отказаться навсегда21:30
- Единый сайт электронных услуг: как изменится жизнь украинцев?21:14
- «Прокурор? Вы издеваетесь?»: Зеленского резко возмутило то, как к нему на встречу пускали людей21:00
- Очевидцы: К границе с Украиной в Ростовской области переправляется военная техника20:40
- Зеленский анонсировал увольнение всех местных прокуроров20:20
- Россия выплатила Украине часть компенсации за загрязнение нефтепровода «Дружба»20:00
- Что на самом деле происходит в «ЛДНР» с выдачей «паспортов РФ»19:45
- Врачи подсказали, как вести себя в жару19:30
- Три Спаса в августе: когда и как праздновать19:15
- Зеленский и Лукашенко договорились, такого Путин не ожидал: детали судьбоносного решения19:00
- Названы продукты, от которых лучше отказаться навсегда21:30
- Врачи подсказали, как вести себя в жару19:30
- Как избежать пищевых отравлений и инфекций во время отпуска15:44
- Красная нить на запястье — настоящий оберег10:03
- Вкусно, но крайне вредно: продукты, заставляющие зубы рассыпаться в труху09:45
- Врачи дали советы, как не простудиться летом08:15
- Редкий вирус, переносимый комарами, может изменить вашу личность07:12
- Ученые раскрыли причину возникновения рака21:51
- Ахметов и «донецкий клан» изгнаны с оппозиционного поля Медведчуком14:52
- Это геноцид. За 5 лет в Украине уничтожено 2,7 миллиона пенсионеров. Шокирующие цифры 5-летки Порошенко12:08
- У Зеленского объяснили, что будет с тарифами на отопление
- СМИ: Зеленский готов объявить тотальную мобилизацию и большое наступление
- Соцсети: в оккупированном Донецке взорвана машина "важного боевика", все оцеплено, много охраны
- Зеленский неожиданно "переименовал" Днепропетровскую область: новое название взорвало соцсети
- Возвращение Донбасса в состав Украины: оккупированный Луганск назвал Киеву наглое условие
- "Черная метка" от мафии: в Харькове разгорелся скандал с лесником после его общения с Зеленским
- Такого ужаса никогда не было: сеть взбудоражили свежее фото из Крыма
- Ученые определили любимую группу крови комаров
- В Германии жестоко убили украинскую заробитчанку
- Донбасс на грани взрыва: главари "ДНР" срочно набирают частную армию - грядет волна террора