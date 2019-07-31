Команда Зеленского готовит «прыжок», который навсегда изменит жизнь украинцев: подробности

31.07.2019 10:15

В Офисе президента Владимира Зеленского рассказали, до какого времени планируют запустить рынок земли

Об этом рассказал руководитель Офиса президента Алексей Гончарук, передает Bloomberg.

«В нашей команде есть понимание, что если этого не сделать в этом году, то будет достаточно сложно», — отметил он.

На данный момент, утверждает Гончарук, на Банковой проводят переговоры со Всемирным банком относительно модели открытия рынка сельхозземли в Украине.

Наиболее радикальная версия предусматривает, что открытие рынка земли приведет к ускорению экономического роста Украины на 3% в год. Наименее радикальный предусматривает увеличение этого показателя на 0,5%.

«Мы ищем наименее болезненную и наиболее эффективную модель», — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ «О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам». В сообщении говорится, что указ значительно облегчит жизнь украинцам — дескать, «в один клик без очередей и взяток». Информация опубликована на сайте Официального интернет-представительства президента.

Известно, что указ направлен на упорядочение и обеспечение прозрачности работы государственных реестров, развитие современных средств электронной идентификации и внедрение приоритетных для граждан и бизнеса электронных государственных услуг.

Проведение полного аудита работы государственных реестров — первоочередной пункт действия документа, так советник президента Украины Михаил Федоров прокомментировал нововведение:

«Сегодня в Украине насчитывается более 350 государственных реестров, большинство из которых функционируют абсолютно неэффективно и непрозрачно. Это является главной причиной возникновения рейдерства, коррупции и других схем при предоставлении различных государственных услуг, например в строительной или земельной сферах ». Произойдет своего рода, массовая чистка ненужных элементов.

Источник: https://politeka.net