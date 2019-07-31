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Курс доллара в обменных пунктах упал ниже 25 гривен

31.07.2019 12:51
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Курс доллара в обменных пунктах упал ниже 25 гривен

По состоянию на 11:30 31 июля 2019 года курс доллара в обменных пунктах в продаже снизился на 17 копеек — до 25,08 гривен за доллар, в покупке — на 20 копеек до 24,77 гривен за доллар.

При этом курс евро в продаже снизился на 16 копеек (28,06 гривен за евро).

Курс покупки доллара сегодня составляет 24,55 — 24,95, продажи 24,90 — 25,55 грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 26,78 — 27,85, продажи 27,83 — 28,70 грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,50 — 3,90, продажи 3,89 — 5,00 грн за 10 рублей.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, доллар, курс валют
 
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