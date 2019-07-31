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На границе с Польшей на три дня откроют дополнительный КПП

31.07.2019 08:36
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На границе с Польшей на три дня откроют дополнительный КПП

На украинско-польской границе 8−10 августа в связи с проведением Дней добрососедства Украины и Польши откроется пешеходный пункт пропуска «Лубня — Волосатое». Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

Сообщается, что пункт откроется в пределах Закарпатской области и Подкарпатского воеводства.

«Приглашаем жителей и гостей Закарпатья воспользоваться возможностью посетить Польшу через пешеходный переход, который будет работать три дня с 10.00 до 19.00 по киевскому времени. Пересечение границы — по биометрическому паспортному или Шенгенской визе. Пересекать межгосударственный рубеж через КПП могут и пешеходы, и велосипедисты», — говорится в сообщении.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Польша, граница, КПП
 
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