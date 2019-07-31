Очевидцы: К границе с Украиной в Ростовской области переправляется военная техника

31.07.2019 20:40

В Ростовской области, вблизи государственной границы Украины, замечены составы с российской военной техникой, которая, очевидно, была расконсервирована. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Перемещение пушек и бронированной техники по российской железной дороге в направлении Ростовской области фиксировалось с конца июня до середины июля пользователями соцсетей и местными массмедиа РФ.

Так, 9 июля пользовательница поделилась в Instagram фото, на котором железнодорожные платформы с бронетранспортерами. Автор указала, что состав был сфотографирован в Ростовской области, однако направление движения не известно. Судя по внешнему виду, техника никак не эксплуатировалась и не принимала участия в боевых действиях. Выгоревшая на солнце, но не поврежденная краска корпусов может свидетельствовать о длительном хранении на одной из военных баз.

О том, что техника была расконсервирована говорит и отсутствие бортовых номеров и тактических знаков. Однородность окраски исключает версию о недавно закрашенных номерах и знаках. Кроме того, на фото старая советская модель БТР-70, которая в российской армии почти полностью заменена на более новую — БТР-80.

Примерно в это же время, житель неподконтрольной территории Луганской области наблюдал во время поездки в Ростовскую область разгрузку эшелона с большими пушками, вероятно гаубицами, в Новочеркасске (50 км от границы с ОРЛО). На каждой платформе располагалось по 3 пушки. Их стволы были развернуты в сторону лафетов, и они также имели вид длительного хранения. На это, в частности, указывала поблекшая краска.

Похожие гаубицы Д-30 с признаками продолжительного хранения были замечены на ж/д в российском Челябинске. Cоответствующие фото опубликовал в начале июля пользователь Instagram.

Кроме того, 25 июня вблизи города Зверево Ростовской области (17 км от неконтролируемого участка границы с Украиной) был замечен состав с военной техникой. Об этом сообщило местное издание DonDay. В кадре оказалась 100-мм пушка Т-12 «Рапира», которые в армии РФ также меняют на более новые модификации.