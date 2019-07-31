Россия выплатила Украине часть компенсации за загрязнение нефтепровода «Дружба»

31.07.2019 20:00

Россия выплатила Украине компенсацию в размере 2,3 млн евро за загрязнение нефтепровода «Дружба». Об этом сообщили в пресс-службе «Нафтогаза».

По информации компании, АО «Укртранснафта» получило от ОАО «Транснефть» часть компенсации в размере более 2,3 млн евро за попадание нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений в украинского участка нефтепровода «Дружба». Отмечается. что полученная сумма позволила покрыть недополученный доход компании, вызванный временной остановкой транзита в апреле 2019 года.

В «Нафтогазе» отметили:

«Размер компенсации определяется в рамках дополнительного соглашения к действующему договору на транзит и зависит от периода резервирования ОАО „Транснефть“ мощностей украинской нефтетранспортной системы, к которой попала нефть с повышенным содержанием хлорорганики».

Источник: https://donpress.com