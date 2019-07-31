С завтрашнего дня в Украине ожидается резкое похолодание

31.07.2019 11:00

Начиная с 1 августа, погода в Украине может существенно ухудшиться. Синоптики предупреждают о резком похолодании и сильных дождях.



В частности, на севере и северо-востоке температура может уменьшиться до +18 - +22 градусов.



«В большинстве областей в течение дня будет комфортно, +22+27 градусов. На юге Украины, на Закарпатье, в Днепре и районах, в Кропивницком и окрестностях, в Донецкой области еще удержится жаркая погода, +27+32 градуса. Однако уже 1-го августа и здесь посвежеет на 3-6 градусов», - отмечает Диденко.



Синоптики рассказали, что кратковременные дожди с грозами пройдут в Днепропетровской области, в западных регионах и на востоке Украины. В других областях осадки маловероятны.

Источник: https://zi.ua