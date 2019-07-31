Сильное похолодание ночью: синоптики дали тревожный прогноз

31.07.2019 13:00

На смену довольно комфортной погоде в Украину идет резкое похолодание.

Как информирует replyua.net, 31 июля, в среду, ожидается снижение температуры. В Гидрометцентре предупредили о том, что сегодня похолодает практически во всех областях. В Киеве осадки ожидаются только в ночные часы, днём в столице будет сохраняться пасмурная погода, воздух прогреется всего до 23-25 градусов.



В западных областях местами прогремят грозы и пройдут дожди, в дневные часы ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. Сегодня днем на западе синоптики обещают от 23 до 29 градусов. Понижение температуры затронет северные регионы. В дневные часы здесь будет всего 20-26 градусов. В центре Украины возможно усиление ветра до 20 метров в секунду, местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Воздух будет прогреваться до 23-29 градусов.



Ощутимое похолодание ожидается на Востоке. Здесь сегодня местами пройдут грозовые дожди, днем ожидается от 24 до 29 градусов. И лишь на юге страны сохранится жаркая погода - до 34 градусов. Однако днём синоптики прогнозируют грозовые дожди. Напомним, что ранее климатолог рассказала о погоде в августе.