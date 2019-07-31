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"Судный день" евробляхеров: что будет после 24 августа
Совсем скоро – 24 августа – "евробляхерам", которые не выполнят решение специального закона парламента по растаможке иностранных импортных подержанных автомобилей (так называемый закон про евробляхи), придется значительно раскошелиться и выплачивать очень высокие штрафы, пишет Главред.
Что существенно изменилось в поведении "евробляхеров" накануне этой даты? Они стали более законопослушными? И будет ли 24 августа "великим судным днем" и началом массовых "репрессий" против владельцев таких авто?
Евробляхи: законопроект президента и штрафы
Напомним, что в середине мая 2019 года Рада во второй раз отсрочила введение штрафов за превышение срока нахождения в нашей стране транспортных средств с иностранной регистрацией. Это было отражено в Законе Украины №8371 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с принятием Закона Украины "Об электронный доверительных услугах".
Наказание за такое правонарушение действительно очень строгое. Так, растаможка евробляхи с нарушением, пребыванием авто на еврономерах в режиме транзита от 10 до 20 суток обернется для их хозяев штрафом на сумму 17 тысяч гривен, от 20 до 30 суток – 85 тысяч гривен, свыше 30 суток (а также за потерю или разукомлектацию авто) - 170 тысяч гривен. В последнем случае автомобиль и вовсе могут конфисковать по решению суда.
Согласно документу, лицо, которое ввезло в Украину автомобиль в режиме транзита или в режиме временного ввоза, не сможет передать его во владение, пользование или распоряжение другим лицам. Также будет запрещено использование такого авто в бизнесе и, разумеется, получении соответственного дохода. На нарушившего такие правила владельца авто будет налагаться штраф в размере 34 тысяч гривен. Первая фиксация указанных нарушений работниками Нацполиции предусматривает взыскание с нарушителя 8,5 тысяч гривен, повторная фиксация - 17 тысяч гривен, лишение права управления на год и изъятие авто.
17 июля 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский, идя навстречу "евробляхерам", подал в парламент новый законопроект №10462, которым регламентируется отсрочка применения штрафных санкций за нарушения порядка ввоза подержанных авто в нашу страну. Комментируя евробляхи, Зеленский в Ужгороде пообещал решить вопрос со штрафами. Но пока что его документ даже не был выставлен на голосование в первом чтении, что и понятно: оставалась очень мало времени до закрытия летней сессии Верховной Рады, да и депутаты были заняты предвыборными хлопотами. Хотя возможно новый состав парламента, и вернется к этим вопросам осенью. Эксперты уверяют, что это маловероятно.
Нерастаможенных евроблях не больше 5-7 тысяч?!
Интересно, что глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины Нина Южанина и в мае, и в июле 2019-го уверяла общественность, что ничего сверхнегативного в этом деле не произойдет. Парламентарий аргументировала это тем, что именно благодаря таким высоким штрафам в законе про евробляхи расстаможка будет проходить без нарушений - якобы "евробляхеры" не будут нарушать закон и количество автомобилей, которые будут не растаможены с мая по август, будет невысоким.
Как отметил Главреду глава Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко, сегодня в Украине осталось не более 5-7 тысяч нерастаможенных подержанных иностранных автомобилей:
"Новые законы сделали свое дело: я знал нескольких предпринимателей, которые завозили в Украину по 30-40 таких автомобилей за месяц. Некоторые даже консультировались со мной и за последние месяцы вообще не пригоняли ни одного подобного автомобиля".
Эксперт приветствует это решение еще бывшей власти и отмечает то, что фактически за последние пять лет чиновники активно занимались сверхприбыльным бизнесом, зарабатывая огромные деньги на "евробляхерах". Теперь евробляхи купить/продать по серым схемам станет сложней.
"За все годы в страну было ввезено 627 тысяч таких автомобилей. За услуги по ввозу и "крышеванию" этого дела, бизнес брал с каждого счастливого будущего владельца авто на импортных номерах в среднем по 1 тысячи евро. Таким образом, власть имущих заработала 627 миллионов евро. Но она же и "кинула" владельцев таких автомобилей: пообещала, что никаких проблем с их эксплуатацией не будет, и фактически не сдержала своего слова", - отмечает Олег Назаренко.
Евробляхи 2019: на лом или на запчасти?
Юрист Ростислав Кравец, поддерживая коллегу по основным вопросам, считает, что в Украине осталось гораздо больше нерастаможенных подержанных авто, нежели 5-7 тысяч.
"Я думаю, эта цифра занижена в разы и на сегодня таких автомобилей остается 20-30 тысяч. Однако я уверен, что большую их часть владельцы разберут на автозапчасти либо продадут на металлолом. Таким образом, проблем после 24 августа никаких не будет", - говорит он.
Кравец также подчеркивает, что действительно "евробляхеры" за последние месяцы стали более дисциплинированными:
"Подержанные автомобили активно растамаживались, им присваивались украинские номера, их владельцы честно уплачивали налоги. Таким образом, был наведен существенный порядок на этом рынке. Да и государство получило несколько миллиардов гривен в виде налога всего за пару-тройку месяцев. Действительно наступление срока действия строгих законов "напугало" владельцев таких авто и заставило их жить в правовом поле. А это нельзя не приветствовать, ведь Украина, таким образом, еще больше приблизилась к цивилизованной Европе".
Таким образом, 24 августа вряд ли станет "судным днем" для "евробляхеров". Как видно, они к нему практически готовы, тем более, преобладающее большинство из них стало уважать законы.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, законопроект, штраф, номерной знак, растаможивание, автомобиль
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