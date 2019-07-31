У Зеленского сделали знаменательное заявление: "Отменим до конца года..."

31.07.2019 17:15

До конца 2019 года мораторий на продажу земли будет ослаблен или вовсе снят.

Об этом информирует "Bloomberg".

Такое заявление сделал замглавы ОП главы Украины Алексей Гончарук.

Он отметил, что в президентской команде все понимают, что если не отменят в текущем году, то после воплотить это в жизнь будет очень сложно.

Согласно словам Гончарука на данном этапе проводятся переговоры со Всемирным банком по поводу модели открытия рынка сельхозземель в Украине.

Заместитель главы Офиса президента подчеркнул, что самая консервативная версия увеличит ВВП на 0,5% в год, а самая либеральная на 3% год. Команда президента ведет поиски наиболее эффективной модели.

Гончарук подытожил, что в будущем правительство разрешит продажу государственных активов (железная дорога и почтовая служба), которую блокируют сегодняшние монополии.

Источник: https://from-ua.com