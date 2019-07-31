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У Зеленского сделали знаменательное заявление: "Отменим до конца года..."

31.07.2019 17:15
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У Зеленского сделали знаменательное заявление: "Отменим до конца года..."

До конца 2019 года мораторий на продажу земли будет ослаблен или вовсе снят.

Об этом информирует "Bloomberg".

Такое заявление сделал замглавы ОП главы Украины Алексей Гончарук.

Он отметил, что в президентской команде все понимают, что если не отменят в текущем году, то после воплотить это в жизнь будет очень сложно.

Согласно словам Гончарука на данном этапе проводятся переговоры со Всемирным банком по поводу модели открытия рынка сельхозземель в Украине.

Заместитель главы Офиса президента подчеркнул, что самая консервативная версия увеличит ВВП на 0,5% в год, а самая либеральная на 3% год. Команда президента ведет поиски наиболее эффективной модели.

Гончарук подытожил, что в будущем правительство разрешит продажу государственных активов (железная дорога и почтовая служба), которую блокируют сегодняшние монополии.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, продажа, мораторий, земля, Зеленский
 
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