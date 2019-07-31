В зимний холод украинцы могут лишиться отопления: «Нафтогаз» назвал причину

31.07.2019 14:31

Из-за задолженности десяти предприятий теплокомунэнерго НАК «Нафтогаз» прекратит продажу им газа, что приведет к отсутствию газоснабжения львиной доли людей. Как передает replyua.net, об этом идет речь в сообщении пресс-службы «Нафтогаза».

Отмечается, что компании не смогли обеспечить уровень расчетов с НАК, который является достаточным для того, чтобы и дальше получать газ. Согласно данным на конец июля условия, необходимые для продолжения газоснабжения, выполнили 374 теплогенерирующих предприятия.



Также в компании пояснили, что предприятия-должники получили письменные сообщения о необходимости самостоятельного прекращения потребления газа уже с завтрашнего дня, если к этому времени соответствующие расчеты не будут осуществлены.



«Если это требование не будет выполнено, транспортировка и распределение природного газа таким должникам должны быть прекращены в установленном законодательством порядке с привлечением соответствующих операторов ГТС/ГРМ», - подчеркнули в «Нафтогазе».