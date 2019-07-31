«Вооруженные люди и стрельба в зоне ЧАЭС»: почему не пускают туристов

31.07.2019 18:32

Экскурсионные туры в зону отчуждения на время учений приостанавливаются

Национальная гвардия Украины (НГУ) начала проведение военных учений в городе Припять Киевской области. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

В материале говорится, что данная зона была выбрана из-за отсутствия у страны специальных учебных объектов.

В пресс-службе НГУ подтвердили эти данные. В ведомстве отметили, что военные учения проходят по согласованию с администрацией Припяти и в соответствии с нормами безопасности.

Вопрос о том, когда последний раз проходили учения в зоне ЧАЭС, оставили без ответа. Но при этом подтвердили, что бойцы Нацгвардии действительно время от времени тренируются в Припяти, так как в Украине отсутствуют специально подготовленные для этого учебные объекты.

«Именно поэтому, реализуя план министра внутренних дел касательно деоккупации Донбасса «Механизм малых шагов», по согласованию с администрацией зоны отчуждения в городе Припять периодически осуществляется подготовка подразделений Национальной гвардии Украины к ведению боевых действий в городе», — рассказали в Нацгвардии.

Во время учений экскурсионные туры в зону отчуждения приостанавливаются.

Источник: https://kiev.politeka.net