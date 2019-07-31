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Заморозки и адская жара: раскрыта правда о погоде в августе, такого лета еще не было
Нынешнее лето синоптики называют самым аномальным и август, судя по прогнозам, только усилит тенденцию
Разные синоптики сходятся в одном – комфортной погодой август не расщедрится.
«Это лето — самое необычное для Украины. Июнь запомнится аномальной жарой, июль — дождями, а в августе, по моим прогнозам, никакого резкого падения температуры не будет. Более того, температура воздуха ожидается выше среднестатистических показателей на полтора-два градуса. Но кроме жары стоит ожидать осадков — 80–100% от среднемесячной нормы», — рассказал начальник отдела метеопрогнозов Владимир Билык, пишут «Вести«.
Прогнозирует жару и народный синоптик Леонид Горбань. По крайней мере, первая половина августа, по его подсчетам, пройдет при +30…+35 °С днем. Комфортные температуры придут после 10 августа, когда столбик термометра упадет до +24…+26 градусов. При этом осадков, считает Горбань, будет гораздо меньше, чем в июле.
Похожий прогноз и у доктора физико-математических наук, научного сотрудника Научно-исследовательского гидрометеорологического института Вазиры Мартазиновой. По ее данным, высокие температуры продержатся большую часть августа. Только в третью декаду ожидается резкое похолодание.
«Очень напряженным будет август. Будет больше сухих дней, и температура воздуха в отдельные дни дойдет до +30 градусов и выше. После 20 августа в Украине будет наблюдаться резкое понижение температуры воздуха, и только в сентябре станет теплее. Эти процессы будут одинаковы как для севера, так и для юга страны», — рассказала Вазира Мартазинова.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, август, жара, заморозки
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