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Зеленский рассказал, кто будет назначать местных прокуроров

31.07.2019 21:50
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Зеленский рассказал, кто будет назначать местных прокуроров

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Черкасскую область заявил, что вопросом замены местных прокуроров будет заниматься назначенный новой Верховной Радой генеральный прокурор Украины. Об этом сообщает пресс-служба глава государства.

Зеленский, отвечая на жалобы представителей общественности по поводу работы прокурора области Сергея Овчаренко, отметил:

«Мне сейчас сложно что-то говорить о прокуроре. Во-первых, я не знаю этого человека. Во-вторых, мы назначим нового генерального прокурора. Это будет, когда появится новая Верховная Рада. И это ему задача — менять всех прокуроров. Пусть генеральный прокурор разбирается с этим вопросом».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, президент, прокурор, Зеленский
 
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