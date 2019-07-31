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Зеленский рассказал, кто будет назначать местных прокуроров
31.07.2019 21:50
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Черкасскую область заявил, что вопросом замены местных прокуроров будет заниматься назначенный новой Верховной Радой генеральный прокурор Украины. Об этом сообщает пресс-служба глава государства.
Зеленский, отвечая на жалобы представителей общественности по поводу работы прокурора области Сергея Овчаренко, отметил:
«Мне сейчас сложно что-то говорить о прокуроре. Во-первых, я не знаю этого человека. Во-вторых, мы назначим нового генерального прокурора. Это будет, когда появится новая Верховная Рада. И это ему задача — менять всех прокуроров. Пусть генеральный прокурор разбирается с этим вопросом».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, президент, прокурор, Зеленский
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