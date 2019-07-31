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Зеленский со скандалом назначил главу Черкасской ОГА
Владимир Зеленский назначил нового главу Черкасской областной государственной администрации. Новым главой ОГА стал Игорь Шевченко.
Об этом сообщает "Диалог.UA". Ранее Зеленскому преподнесли неожиданный "подарок" в Черкассах. Так, Зеленский прибыл в Черкассы, чтобы назначить главу ОГА.
Но, перед тем как Игорь Шевченко получил должность, в здании произошел скандал. В начале заседания Зеленский заявил, что всегда с хорошим настроением ездит по Украине, потому что обожает страну.
Далее он попытался усадить кого-то на место и оказалось, что свободных мест в здании нет, а на встречу с президентом пускают по особым спискам, которые составляет прокурор.
После этого в зале один из мужчин обвинил прокурора во взяточничестве. Зеленский попросил предоставить факты по данному заявлению в правоохранительные органы или в Офис главы государства. В конце диалога Зеленский попросил открыто пускать всех на встречи с президентом.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, президент, Черкассы, назначение, Зеленский
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