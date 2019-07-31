Зеленский со скандалом назначил главу Черкасской ОГА

31.07.2019 18:45

Владимир Зеленский назначил нового главу Черкасской областной государственной администрации. Новым главой ОГА стал Игорь Шевченко.

Об этом сообщает "Диалог.UA". Ранее Зеленскому преподнесли неожиданный "подарок" в Черкассах. Так, Зеленский прибыл в Черкассы, чтобы назначить главу ОГА.

Но, перед тем как Игорь Шевченко получил должность, в здании произошел скандал. В начале заседания Зеленский заявил, что всегда с хорошим настроением ездит по Украине, потому что обожает страну.

Далее он попытался усадить кого-то на место и оказалось, что свободных мест в здании нет, а на встречу с президентом пускают по особым спискам, которые составляет прокурор.

После этого в зале один из мужчин обвинил прокурора во взяточничестве. Зеленский попросил предоставить факты по данному заявлению в правоохранительные органы или в Офис главы государства. В конце диалога Зеленский попросил открыто пускать всех на встречи с президентом.





Источник: www.dialog.ua