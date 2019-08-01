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Что изменится в Украине с 1 августа: коммунальная революция и драконовские штрафы
Уже с сегодняшнего дня украинцев ждет целый ряд важных изменений, в том числе и в сфере коммуналки
Об этом пишет Inforesist.
В первую очередь, с 1 августа будут действовать новые тарифы на газ для простых потребителей. Так, стоимость голубого топлива для украинцев снизится на 5,5% и составит 5568 гривен за тысячу кубометров с НДС.
Это новшество затронет и промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования – на 7,2-7,5% по сравнению с июлем. Точная цена газа будет зависеть от объемов закупки и условий оплаты.
Также не стоит забывать, что в августе начнут действовать новые тарифы на услуги распределения и передачи электрической энергии. Как известно, они будут на 10% меньше от предыдущих. Таким образом, конечная стоимость электроэнергии для бытовых потребителей снизиться.
Важные изменения пройдут и в жизни автомобилистов, которые владеют транспортными средствами на еврономерах. Как известно, в августе, а именно с 22 числа, вырастут штрафы для тех украинцев, которые превысили срок временного ввоза транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения
Так, за просрочку от десяти до двадцати дней придется заплатить из своего кошелька 17 тысяч гривен. Если просрочка до 30 дней, то штраф составит 85 тысяч. А если владелец превысил срок более чем на 30 суток, то ему придется заплатить государству 170 тысяч. Также за нарушение законодательства у него конфискуют автомобиль.
С сегодняшнего дня в украинских городах появится пеший патруль Нацгвардии. В таких патрулях будет задействовано 50% от личного состава патрульных подразделений НГУ, а ежедневно в целях безопасности граждан будут выходить на улицы около двух тысяч бойцов.
Патрули подразделений НГУ 5 дней в неделю по 6 часов будут находиться на маршруте, обеспечивая безопасность в общественных местах.
Также сегодня будут обнародованы окончательные списки зачисленных абитуриентов. Выпускники после публикации рейтинговых список смогут узнать, поступили ли они в учебное заведение.
Не стоит забывать, что с 1 августа заработает утвержденное Кабмином постановление относительно спецпошлин на импорт из РФ дизельного топлива и сжиженного газа. На ДТ пошлина составит 3,75% стоимости с 1 августа по 1 октября и 4% с 1 октября, на сжиженный газ, соответственно, – 1,75% и 3%.
Как утверждают эксперты и аналитики, на практике это означает, что дизель и сжиженный газ могут подорожать на 10%, а автомобильное топливо – на 20-40 копеек за литр.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, август, штраф, коммунальные услуги
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