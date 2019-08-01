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День независимости и парад в Киеве: у Зеленского нашли оригинальное решение проблемы
В День независимости в Киеве пройдут сразу 2 марша. Власти и общественность пришли к компромиссу.
О договоренностях по маршам с властями рассказал в Facebook активист Андрей Медведько, передает "Диалог.UA".
24 августа, в День независимости Украины, в Киеве состоится аж 2 марша: официальный и народный. Первый, Марш достоинства, будет организован властями и пройдет при участии президента Владимира Зеленского. Второй, Марш защитников, проведут союзы ветеранов, волонтеры, а также семьи погибших воинов АТО/ООС.
По данным Медведько, вопрос был согласован с Офисом президента Украины, в частности, с его главой Андреем Богданом.
Стороны договорились о совместной координации, чтобы не помешать друг другу. Стоит отметить, что решение Зеленского не проводить в День независимости в Киеве традиционный военный парад вызвало бурную реакцию украинцев. Военные, ветераны и общественные деятели в ответ заявили о намерении организовать его без участия официальных властей. Такой сценарий Офис президента не устроил, и чиновники сделали "ход конем" - анонсировали Марш достоинства.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Киев, День Независимости, Зеленский
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