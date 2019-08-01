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Из-за Крымского моста в Азовском море стало опасно купаться. ФОТО

01.08.2019 15:01
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Из-за Крымского моста в Азовском море стало опасно купаться. ФОТО

В Азовском море массово вымерли медузы-корнерот, которые последнее время регулярно атаковали отдыхающих.

Об этом в Facebook cообщила юрист Богдана Чернявская, опубликовав подтверждающие фото с отдыха вблизи Геническа Херсонской области, передает УНИАН.

"Как вы понимаете, это ненормально для Азовского моря. Такого никогда не было. Причиной всему этому есть строительство Керченского моста, выбросы, глобальное потепление также имеет влияние", – написала она.

На фото видно, что на берег вынесло огромное количество мертвых медуз. По словам Чернявской, из-за этого пляж был закрыт и отдыхающим запретили купаться из-за опасности для здоровья.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Крым, Азовское море, море, мост, медуза
 
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