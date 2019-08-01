Магнитные бури в августе: что нужно знать и как защититься

01.08.2019 16:20

О магнитных бурях слышали все, некоторые их влияние чувствуют непосредственно на себе. У одних в период магнитных бурь ухудшается физическое самочувствие, у других страдает нервная система.

Не всегда недомогание связывают с магнитными бурями. Эксперт расскажет, что такое магнитная буря, о ее влиянии на людей, а также о том, что делать, чтобы ее пережить, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

Физическая природа магнитных бурь, длительность, прогнозирование

Геомагнитная буря — возмущение геомагнитного поля Земли, своеобразная реакция на вспышки, распространяющиеся на Солнце. Такие вспышки характеризуются выбросом зараженных микрочастиц, которые способны долетать до Земли.

Явление было бы страшным, если бы у Земли не было своего электромагнитного поля, которое защищает нас от негативного воздействия из Космоса. Именно защитная реакция Земли — изменение характеристик электромагнитного поля и есть геомагнитной бурей. Геомагнитные бури — важная часть космической погоды.

Развитие магнитной бури проходит не симметрично, острая фаза длится около семи часов, а возвращение в исходное состояние проходит 72 часа. По интенсивности магнитные бури могут быть умеренными, сильными и экстремальными.

Частота умеренных и сильных бурь тесно связана с 11-летним циклом солнечной активности. В среднем бывает около 30 бурь в год, а в период солнечного максимума достигать 50 бурь за 365 дней. Уже подсчитано, что 75 летний человек 15 лет живет в условиях магнитных бурь.

Самой серьезной геомагнитной бурей было событие Кэррингтона в 1859 году. Ученый Ричард Кэррингтон зафиксировал на Солнце большую вспышку. В результате по всему миру можно было наблюдать Северное сияние, не работала телеграфная система и ряд других негативных активностей.

В 2012 году также наблюдали сильнейшую магнитную бурю, при этом коронарный выброс массы Солнца был аналогичен по силе с тем, что зафиксировали в 1859 году.

Ученые научились прогнозировать возникновение магнитных бурь с помощью спутников и телескопов.

Можно сделать прогнозы:

27-45-суточный;

7-суточный;

2-суточный;

1-часовой.

Главное заключение ученых состоит в том, что такое явление как магнитная буря до конца не изученное, и сегодня является предметом споров в научном мировом сообществе.

По некотором проведенным в Украине опросам, более 40% населения связывают свое плохое самочувствие с магнитными бурями, еще 30% уверены в их влиянии на пожилых людей. Остальная масса считает, что если влияние и происходит, то оно неощутимое или считает его выдумкой, самонавеиванием.

Только 10% людей действительно страдает от магнитных бурь, остальные, ознакомившись с прогнозом солнечной активности, придумывают симптомы сами и верят в них.

Магнитные бури в августе 2019, их влияние на человека

По прогнозам, в августе украинцев ждут 5 умеренных магнитных бурь и две сильные. Так, умеренные будут: 7, 11-13, 24 августа. Сильных магнитных бурь следует ожидать 5 и 6 августа. По сути, будет 3 магнитные бури, которые продлятся до трех дней. Первая начнется 5 августа и сначала будет сильной, а уже 7 августа интенсивность снизится. Вторая магнитная буря будет не такой интенсивной и также продлится три дня. Третья магнитная буря рассчитана всего на одни сутки.

Сегодня не существует единого мнения относительно влияния магнитных бурь на самочувствие человека. Проводившиеся научные исследования признаны частично или полностью лженаучными. Серьезные споры возникли по поводу теории Чижевского 1928 года, согласно которым в период магнитных бурь повышается травматичность и количество несчастных случаев.

Из тех публикаций, которым все же можно доверять, следует, что сильные магнитные бури способны повлиять на самочувствие беременных, детей, пожилых людей, метеозависимых, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. В основном, в период магнитных бурь, а также за 1-2 дня до них, фиксировали:

слабость, снижение трудоспособности;

апатию;

сонливость;

головокружение и головные боли;

тахикардию;

повышенное давление с вероятностью кровоизлияния в мозг;

суставные боли;

беспокойство, прилив энергии, который невозможно направить в правильное русло;

бессонницу;

обострение хронических заболеваний, в том числе и психических.

Чем дольше длится магнитная буря, тем серьезнее влияние на организм, могут: сбиться биоритмы, начаться неврозы, изменяется гормональный фон, осуществляется сгущение крови, возможен гипертонический криз либо тромбоз.

Как пережить магнитные бури

Противостоять негативному влиянию магнитных бурь можно придерживаясь простых рекомендаций: