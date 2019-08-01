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«Очередное снижение»: «Нафтогаз» еще больше снизил цену на газ для украинцев

01.08.2019 07:31
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«Очередное снижение»: «Нафтогаз» еще больше снизил цену на газ для украинцев

В настоящее время трудно говорить о точной цене на газ для украинцев, однако точно она будет как минимум на 5,5 процента ниже, о чем информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу компании. 

В частности, сообщается, что НАК «Нафтогаз Украины» снизил цену природного газа для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на август на 7,2-7,5 процента. Таким образом, украинская газовая компания предлагает продовать газ по цене 4640 – 5204 гривны за одну тысячу метров кубических (без налога и расходов на транспортировку).

Окончательную цену на газ в августе «Нафтогаз» еще не обнародовал, но конечная его цена для населения в этом месяце станет меньшей на 5,5 процента минимум, если сравнивать ее с июлем, и будет составлять не больше 4640 гривен за тысячу кубометров. Как ранее уже сообщалось, «Нафтогаз» снизил цену на природный газ для нужд населения и других потребителей по ПСО в июле месяце на 648 гривен, или на 11,7 процента – до 4 тысяч 905 гривен и 67 копеек за тысячу метров кубических.



Теги: Донбасс, цена, Нафтогаз, газ
 
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