Переговоры Зеленского и Путина: появилось неожиданное заявление, «Если ты просишь…»

01.08.2019 18:00

У возможных переговоров между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным появился неожиданный посредник

О своей готовности содействовать потенциальному разговору между президентами Украины и России заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он сообщил, что готов выступить посредником между Зеленским и Путиным, отвечая на вопрос журналиста о роли Израиля в конфликте между РФ и Украиной, сообщает Ukrainian Jewish Encounter.

«До сих пор я вежливо отказывался от таких предложений, но если ты (автор вопроса, журналист Шимон Бриман — ред.) просишь, то я проверю эту опцию (посредника. – ред.) еще раз», — заявил премьер.

Он отметил, что другие страны часто обращаются к нему с подобными предложениями.

«Например, страны Африки и Латинской Америки обращаются ко мне за посредничеством. Мол, у тебя хорошие отношения и с ними, и с нами, может, ты готов войти в статусе посредника? Я не спешу делать это. Во-первых, я не могу сказать, что знаю достаточно хорошо их проблемы, и мне хватает тех проблем, которые есть у нас. Во-вторых, если я войду в эту тему, то создам ожидания, которые не смогу выполнить», — добавил Нетаньяху.

Стоит отметить, что на 18-19 августа запланирован визит Нетаньяху в Украину. Это будет его первая поездка в нашу страну за последние 20 лет. В ходе этого визита он встретится с Владимиром Зеленским, что станет первой встречей украинского президента с иностранным лидером «на своей территории».

Напомним, накануне Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины. Отмечается, что в ходе беседы Лукашенко подтвердил, что принимает приглашение Зеленского и планирует посетить Второй форум регионов Украины и Беларуси в октябре этого года.

Источник: https://politeka.net