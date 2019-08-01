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Подготовьтесь к холодам: синоптики прогнозируют всего 8 градусов тепла
1 августа, в четверг, в большинстве регионов Украины установится прохладная погода. Как информирует replyua.net со ссылкой на данные Гидрометцентра, сегодня во всех регионах будет малооблачно, но при этом в некоторых областях в ночные часы столбик термометра опустится до отметки в 8-12 градусов тепла.
Отмечается, что в дневные часы самая холодная погода установится в северных областях, где воздух будет прогреваться всего до 18-22 градусов. На остальной территории ожидается от 20 до 26 градусов тепла. В южных областях пока сохраняется относительно тёплая погода - в четверг синоптики прогнозируют до 20 градусов тепла. 2 августа, в пятницу, циклон накроет запад и север Украины, где пройдут грозовые дожди. Температура в этот день практически не изменится. Во всех областях ожидается не выше 24 градусов тепла, и только на юге будет до +28.
3 и 4 августа, в субботу и воскресенье, грозовые дожди ожидаются на всей территории Украины, а температура воздуха составит 23-25 градусов тепла. Напомним, что ранее климатолог дала подробный прогноз погоды на август.
Теги: Донбасс, август, похолодание, прогноз погоды
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