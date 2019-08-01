Верховная Рада IX созыва планирует уже в сентябре рассмотреть административно-территориальную реформу Украины. В ее рамках районные и областные госадминистрации заменят префектурами.

Об этом сообщил кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Виталий Безгин, пишет Обозреватель.

Он объяснил, в чем особенности института префектов и какие функции будут на них возложены.

"Институт префектов – это представительство центральной власти, которое задает стратегический вектор и обладает функцией надзора. Эти префекты будут на районном уровне. Районы будут укрупнены, если их сейчас больше 400, то будет около 100", – отметил Безгин.

Он уточнил, что областное разделение сохранится. При этом префект центрального района станет "главным префектом" в области.

"Допустим, в области 4-5-6 районов. В каждом из них префект. Но будет еще главный префект, который по совместительству будет префектом центрального района. Например, если это Житомирская область, то есть один район, в центре которого находится Житомир. Именно это человек будет главным префектом", – пояснил политик.

Безгин подтвердил, что законопроект предполагает ликвидацию РГА и ОГА:

"У нас с одной стороны есть РГА, а с другой – исполнительный комитет при объединенной территориальной громаде (ОТГ). И становится непонятно: если исполнительный комитет реально занимается непосредственным управлением, то зачем нужна РГА? Они будут ликвидированы".

Насчет ликвидации или сохранения областных советов, по его словам, сейчас идет дискуссия.

"Нет однозначного решения, мнения разные. Есть вероятность того, что областные советы останутся. Но, конечно, будет перераспределение полномочий", – заверил кандидат в нардепы.

Также Безгин сообщил, что первые выборы на уровне ОТГ в соответствии с новым административно-территориальным устройством "было бы желательно провести уже до конца 2020 года".

"Потому что люди выбирают своих представителей, которые создают советы, которые потом формируют исполнительный комитет. А префект просто выполняет функцию контроля, чтобы все развивалось в рамках региональной государственной стратегии", – констатировал он.