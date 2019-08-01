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ПриватБанк массово блокирует счета украинцев, появилось экстренное заявление: «Мы сожалеем…»
ПриватБанк вляпался в очередной скандал
О вопиющей ситуации рассказала недовольная клиентка на портале Минфин.
По ее словам, ПриватБанк без каких-либо причин заблокировал ее счета и отказывается возвращать личные средства.
«Мне пришло сообщение, что банк в одностороннем порядке прекращает сотрудничество со мной и для того, чтобы получить назад свои деньги я должна предоставить счёт в другом банке. Срочно открыла карту в другом банке, в понедельник в отделении Привата написала заявление и указала номер новой карты. Деньги немалые на счётах и крупный депозит. В отделении тоже не знают причины блокировки счетов», — рассказала клиентка.
Также она отметила, что по вине ПриватБанка осталась без денег и учреждение блокирует все переводы из Привата на карту другого банка.
«Это вообще из ряда вон, получается Приват мало того, что незаконно удерживает все мои деньги так ещё и преследует меня! Люди звонят в банк и спрашивают, почему не проходят платежи, отвечают — подозрение в мошенничестве! Мне остаётся только подавать в суд за незаконное преследование, клевету, рейдерство и воровство денег!», — подытожила она.
ПриватБанк, в свою очередь, стандартно отреагировал на гневный отзыв клиентки и отметил, что «они сожалеют».
«Мы сожалеем, что Вы столкнулись с такой ситуацией… Хотим обратить Ваше внимание на то, мы не блокируем платежи на карты других банков от третьих лиц. Если у отправителей возникают трудности при проведении оплаты — рекомендуем обратиться к нам, чтобы мы смогли помочь в решении данного вопроса», — ответил представитель банка.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, банк, ПриватБанк, счет, блокирование
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