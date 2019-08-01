СМИ опять испортили планы Укрзализныци: вышиванки отменяются

01.08.2019 20:15

Председатель правления АО Укрзализныця Евгений Кравцов отменил закупку вышиванок и вышитых полотенец на 1,53 млн гривен. Об этом в четверг, 1 августа, он написал на своей странице в Facebook, передает Корреспондент.

Кравцов также поручил провести аудит филиала Центра сервисного обеспечения, который объявил тендер.

"Рушники и вышиванки покупать не будем. Поставил задачу новому директору по закупкам Сергей Довгаленко сделать полный аудит процедур закупок УЗ. И отдельно - аудит "известного" профильного филиала Центра сервисного обеспечения, который славится удивительными заказами. Срок - один месяц ", - написал Евгений Кравцов.

Напомним, сегодня сообщалось, что филиал Центра сервисного обеспечения Укрзализныци по результатам тендера подписал два контракта на закупку 200 вышиванок и 200 льняных полотенец на 1,53 миллиона гривен.

В частности, компания должна была заплатить 711 000 гривен за 200 полотенец (по 3,6 тысячи за штуку). При этом, на популярном сайте вышивки самое дорогое полотенце ручной работы стоит до 1200 гривен.

К слову, аналогичная ситуация произошла неделей ранее, когда после огласки тендера глава Укрзализныци отменил закупку стаканов по две тысячи гривен.

Источник: https://from-ua.com