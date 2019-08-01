У Зеленского рассказали, как облегчат оплату комуслуг для пенсионеров

01.08.2019 19:00

Пенсионеры старше 70 лет будут оплачивать только определенную часть за коммунальные услуги, а большую часть за них заплатит государство субсидиями. Об этом заявил представитель президента в правительстве Андрей Герус.

Так, предстаивтель главы государства уточнил:

«С помощью упрощенного процесса получения субсидий для людей почтенного возраста мы снимем с них бремя платежей за ЖКУ. Что имеется в виду? Они будут платить незначительную часть счетов, а остальное за них будет покрывать государство. Возможно, не получится сделать коммуналку бесплатной, но большую часть будет покрывать государство «.

По его словам, президент думает над тем, каким образом этот метод воплотить в жизнь. Кроме того, власти намерены выяснить, кто получает монетизированные субсидии и этом тщательно оплачивает счета, а кто использует деньги для собственных нужд. Герус добавил:

«Это должны быть быстрые решения с сентября».

Источник: https://donpress.com