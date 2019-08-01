В команде Зеленского рассказали, когда будет сформировано новое правительство

01.08.2019 14:30

Представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что новый состав правительства будет сформирован в первые дни работы обновленного парламента.

Об этом он заявил в эфире канала 1+1.

По словам представителя президента в Кабмине, первое заседание ВРУ состоится в начале сентября.

«Все будет очень быстро. Думаю, новый Кабмин будет сформирован в первый или второй день работы парламента. Я в этом убежден», — сказал Герус.

Источник: https://donpress.com