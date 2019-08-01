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В РФ решили ввести новые льготы для украинцев при получении российского паспорта
01.08.2019 12:30
В МВД РФ планируют ввести дополнительные льготы для украинцев, которые хотели бы получить российский паспорт, пишет «РИА Новости».
Сообщается, что в российском министерстве настаивают на «совершенствование законодательства о гражданстве».
Об этом уже доложили президенту РФ Владимиру Путину.
«В докладе отражены результаты анализа правоприменительной практики приема граждан Украины в гражданство РФ в упрощенном порядке», — говорится в заявлении правительства России.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, льгота, гражданство, паспорт
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