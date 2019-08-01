В РФ решили ввести новые льготы для украинцев при получении российского паспорта

01.08.2019 12:30

В МВД РФ планируют ввести дополнительные льготы для украинцев, которые хотели бы получить российский паспорт, пишет «РИА Новости».

Сообщается, что в российском министерстве настаивают на «совершенствование законодательства о гражданстве».

Об этом уже доложили президенту РФ Владимиру Путину.

«В докладе отражены результаты анализа правоприменительной практики приема граждан Украины в гражданство РФ в упрощенном порядке», — говорится в заявлении правительства России.

Источник: https://donpress.com