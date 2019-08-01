- В ОРДЛО столкнулись с проблемой при паспортизации жителей «республик»21:50
- Префекты в Украине: у Зеленского раскрыли детали реформы21:32
- Террористы «ЛНР» не разрешают саперам ГСЧС разминировать территорию у моста в Станице-Луганской21:05
- СМИ опять испортили планы Укрзализныци: вышиванки отменяются20:15
- «Готовы к адекватным действиям»: в Генштабе сделали важное заявление по Донбассу20:00
- День независимости и парад в Киеве: у Зеленского нашли оригинальное решение проблемы19:41
- У Зеленского рассказали, как облегчат оплату комуслуг для пенсионеров19:00
- Суд отменил приватизацию Приватбанка: что теперь будет с банком18:45
- Переговоры Зеленского и Путина: появилось неожиданное заявление, «Если ты просишь…»18:00
- «Укрзализниця» закупила вышиванок и полотенец почти на 2 млн гривен17:45
«Зеленский, выходи!»: новый «Майдан» разгорается на Банковой, слышны крики, кадры бунта
В Киеве разгорелось сразу несколько митингов, требуют защиты Зеленского
В четверг, 1 августа, в центре столицы на Банковой возле Офиса президента проходит несколько митингов, сообщает Информатор в Фейсбук.
Изначально было заявлено о том, что пройдет митинг по освобождению политических заключенных и против политических преследований. Однако надписи на плакатах и возгласы собравшихся свидетельствуют о том, что не только это привело людей на Банковую.
Среди митингующих есть также обманутые инвесторы около двух десятков разных ЖК.
«Мы требуем, чтобы государство было гарантом того, что если инвестор вкладывает в строительство, то он получит эту квартиру», — прокомментировал мужчина с плакатом.
Как оказалось, основные претензии у митингующих не к президенту Владимиру Зеленскому, а к мэру Кличко, потому что застройщики Киева, которым они отдали свои деньги до сих пор не заселили их в квартиры. Однако собравшиеся все равно требуют Зеленского выйти к ним и пообещать ответственность государства в таких ситуациях, и по возможности решить сложившуюся проблему на данный момент.
Также слышны требования распустить городской совет, что может стать еще одним поводом снять Кличко с занимаемой им должности, особенно после последнего конфликта разгоревшегося между мэром Киева и Офисом президента.
Владимир Зеленский до сих пор не вышел на крики «Почуй нас!», «Зеленский, выходи!» и «Вимагаємо діалогу!».
Также, стоит отметить, что митингующие пришли с карематами и подушками.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, президент, Майдан, Зеленский
- Янукович обратился к гражданам Украины: "Я глубоко возмущён"
- Экс-президенты поддержали Евромайдан. Кравчук, Кучма и Ющенко призывают к миру
- "Опасный сценарий!" Портников посоветовал Зеленскому новый "Майдан"
- Женщина, достойная поэмы: российский журналист посвятил Тимошенко вдохновенные строки
- Макеевский горняк стал Героем Украины!
- "Шума будет много..." Оккупанты Донбасса оценили шансы Надежды Савченко на президентство
- В ОРДЛО столкнулись с проблемой при паспортизации жителей «республик»21:50
- Террористы «ЛНР» не разрешают саперам ГСЧС разминировать территорию у моста в Станице-Луганской21:05
- «Готовы к адекватным действиям»: в Генштабе сделали важное заявление по Донбассу20:00
- Боевики обстреляли поселок под Мариуполем, есть раненый 17:32
- Главари НВФ начали ликвидацию одной из шахт Донецка17:16
- На заправках ОРДО начали продавать новую марку бензина16:40
- Российские военные "облажались" на Донбассе: жители "ДНР" сдали с потрохами прокол армии РФ 16:02
- На Донбассе становится "жарко": оккупанты РФ накрыли минометным огнем позиции ВСУ 10:15
- КПВВ «Гнутово» возобновил работу, прекращенную из-за взрывов10:00
- В Минске заключили очередные договоренности по Донбассу09:03
- Волох: в США принят судьбоносный для Украины законопроект - Москва может потерять все22:48
- Медик объяснила, как выбор одежды летом влияет на лишний вес22:17
- В ОРДЛО столкнулись с проблемой при паспортизации жителей «республик»21:50
- Префекты в Украине: у Зеленского раскрыли детали реформы21:32
- Террористы «ЛНР» не разрешают саперам ГСЧС разминировать территорию у моста в Станице-Луганской21:05
- Самое бесполезное лекарство от простуды20:30
- СМИ опять испортили планы Укрзализныци: вышиванки отменяются20:15
- «Готовы к адекватным действиям»: в Генштабе сделали важное заявление по Донбассу20:00
- День независимости и парад в Киеве: у Зеленского нашли оригинальное решение проблемы19:41
- Агент ЦРУ Деррел Симс поведал о похищении людей пришельцами и показал на видео опыты над людьми19:20
- Медик объяснила, как выбор одежды летом влияет на лишний вес22:17
- Самое бесполезное лекарство от простуды20:30
- Магнитные бури в августе: что нужно знать и как защититься16:20
- Медики рассказали, как уберечь ноги от инфекции летом14:46
- Приметы на 1 августа: что нельзя делать12:45
- Медики рассказали, из каких стаканов опасно пить кофе09:48
- Лунный календарь на август: благоприятные дни для прощения старых обид22:12
- Названы продукты, от которых лучше отказаться навсегда21:30
- Врачи подсказали, как вести себя в жару19:30
- Как избежать пищевых отравлений и инфекций во время отпуска15:44
- «Это был первый этап»: Гиркин назвал цель создания «Новороссии»
- Зеленский и Лукашенко договорились, такого Путин не ожидал: детали судьбоносного решения
- "Черная метка" от мафии: в Харькове разгорелся скандал с лесником после его общения с Зеленским
- Самое бесполезное лекарство от простуды
- Переговоры Зеленского и Путина: появилось неожиданное заявление, «Если ты просишь…»
- Импичмент и снятие неприкосновенности: у Зеленского сделали резонансное заявление
- Расшифровано библейское послание о конце света: земляне не дотянут к Новому году
- Команда Зеленского готовит «прыжок», который навсегда изменит жизнь украинцев: подробности
- «Что громыхнуло? Свет отрубился»: жители Донецка сообщили о мощном взрыве
- С завтрашнего дня в Украине ожидается резкое похолодание