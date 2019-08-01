«Зеленский, выходи!»: новый «Майдан» разгорается на Банковой, слышны крики, кадры бунта

01.08.2019 15:30

В Киеве разгорелось сразу несколько митингов, требуют защиты Зеленского

В четверг, 1 августа, в центре столицы на Банковой возле Офиса президента проходит несколько митингов, сообщает Информатор в Фейсбук.

Изначально было заявлено о том, что пройдет митинг по освобождению политических заключенных и против политических преследований. Однако надписи на плакатах и возгласы собравшихся свидетельствуют о том, что не только это привело людей на Банковую.

Среди митингующих есть также обманутые инвесторы около двух десятков разных ЖК.

«Мы требуем, чтобы государство было гарантом того, что если инвестор вкладывает в строительство, то он получит эту квартиру», — прокомментировал мужчина с плакатом.

Как оказалось, основные претензии у митингующих не к президенту Владимиру Зеленскому, а к мэру Кличко, потому что застройщики Киева, которым они отдали свои деньги до сих пор не заселили их в квартиры. Однако собравшиеся все равно требуют Зеленского выйти к ним и пообещать ответственность государства в таких ситуациях, и по возможности решить сложившуюся проблему на данный момент.

Также слышны требования распустить городской совет, что может стать еще одним поводом снять Кличко с занимаемой им должности, особенно после последнего конфликта разгоревшегося между мэром Киева и Офисом президента.

Владимир Зеленский до сих пор не вышел на крики «Почуй нас!», «Зеленский, выходи!» и «Вимагаємо діалогу!».

Также, стоит отметить, что митингующие пришли с карематами и подушками.

Источник: https://politeka.net