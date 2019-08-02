Это главная ловушка для Зеленского: социолог озвучила непредсказуемый сценарий для Украины

02.08.2019 13:10

Украинский социолог Ирина Бекешкина считает, что шестой президент Украины Владимир ​Зеленский стал первым за всю историю страны лидером, который имеет большую популярность и на западе, и на востоке Украины. Мы стали свидетелями протеста против действующей власти, пишет Диалог.UA.

Даже не столько против проводимой ею политики, сколько против власти как таковой. И это неудивительно: у нас все выборы протестные, и на них всегда побеждала оппозиция. Кроме того, всегда власть и оппозиция были поделены по региональному принципу.

Начиная с первого президента страны Леонида Кравчука кандидат от запада страны всегда чередовался с кандидатом от востока. На этих же выборах украинский народ впервые выбрал политическую элиту не из сферы политики, а президент Владимир Зеленский впервые за историю страны стал абсолютным лидером и на западе, и на востоке Украины. Он везде «свой» человек.Это большое исключение и для современной демократической Европы, кроме авторитарных государств, когда президент получает такое единодушие в голосах. И это огромный эксперимент для всех нас. Таким образом народ захотел вручить Зеленскому и законодательную, и исполнительную власть. С одной стороны, это открывает перед новым президентом огромные возможности, с другой — и ожидания к нему выше. Ведь вся власть в твоих руках — иди и делай, пенять не на кого (…). Я боюсь хаоса и дезорганизации. Когда вдруг в управление приходят люди, которые никогда с этим не сталкивались, которые ничего не знают и не умеют, это всегда опасно. Хорошим решением могло бы быть привлечение квалифицированных профессиональных людей из бывшей власти. Хотя бы из среднего звена. А идея «всіх панів до однієї ями» очень опасна. Даже большевики, в свое время ее реализовавшие, вынуждены были привлекать старые кадры. Большая проблема нашего государства — вот это структурное недоверие, когда вместе с топ-политиками стены парламента и президентской администрации покидают молодые, сильные и профессиональные кадры. Вот так сметать всех с шахматной доски очень опасно.

То, что большинство украинцев считает, что страна движется в правильном направлении, — также дань высоким ожиданиям от президентства Зеленского. Хотя 41 % считающих так против 37 % респондентов, не согласных с этим, — совсем не уникальная ситуация, как сейчас пытаются подать. Такие взрывы оптимизма уже были в истории страны, например, после избрания президентом Виктора Ющенко (тогда 51 % граждан решили, что страна наконец пошла в правильном направлении). Но оптимизм рухнул уже до конца года (…). Украинцы никак не могут повзрослеть. Успехи страны они не связывают с деятельностью государственных институтов, эффективностью бизнеса или общества, только с новым лицом, пришедшим к власти. Эти настроения подогревают и украинские политики, которые дают своим избирателям малореальные обещания. Роль этих обещаний в инфантилизации общества очень важна. Все, как в старой песне, ждут, что «прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино». Именно эта установка советского человека успешно рухнула в 90‑х, когда каждый рассчитывал сам на себя, но уже после двух электоральных циклов вновь стала расти. Я не знаю, как долго продлится медовый месяц украинского народа и нового президента. Конечно, кампанией Зеленского занимались талантливые люди. Сразу после второго тура его рейтинг стал понемногу падать, потому что на востоке страны та же Оппозиционная платформа начала обрабатывать своих респондентов — дескать, смотрите, они в НАТО хотят, а вы же против. И тут Зеленский включил образ белорусского президента Лукашенко, популярного и в нашей стране. Картинно разобрался с несколькими мелкими чиновниками, начал решать вопросы людей, и это мгновенно подняло рейтинг. Но я не думаю, что этого достаточно и хватит надолго. Уже осенью, ближе к зиме люди получат первые платежки за газ. Даже если цену немного снизят, они все равно вспомнят о Юлии Владимировне, которая обещала уменьшить цену вдвое. Даже самые романтичные украинцы привыкли думать карманом. И в этом кармане мы видим пакет конкретных ожиданий. В нем и то, что наконец‑то власть будет расправляться с коррумпированными чиновниками, что будут какие‑то решения по войне. Это серьезная ловушка для нового президента. Даже если такие решения будут, они удовлетворят лишь одну часть общества, а другую настроят против него. Еще один вызов касается социальных проблем — зарплат, пенсий, медицинского обслуживания. Люди ожидают, что наступят улучшения, а быстро им наступить неоткуда. Избранный президент рискует также попасть в привычную ловушку, выстроенную политической композицией украинской власти. У нас до сих пор нет реальной политической системы, где партии являются не временной группой поддержки их лидера, а реальными идеологическими структурами. Поэтому на выборах все становятся левыми, а потом проводят правую политику. Ведь социал-демократическая политика возможна только в относительно зажиточных обществах, а в бедных, как Украина, чтобы страна разбогатела, политика должна быть правой. Эта политика открывает дорогу бизнесу, позволяет меньше перераспределять и больше вкладывать в развитие бизнеса. И здесь возникает противоречие. Нуждающийся класс хочет, чтобы налоги были выше, а бизнес — чтобы ниже. И те и другие поддержали партию президента Зеленского, но Слуга народа не сможет проводить политику, снижая налоги и повышая льготы одновременно. Так не бывает. И это еще один перекресток, где политическая сила Зеленского может терять поддержку. Многое зависит от того, удастся ли президенту Зеленскому избежать ошибок президента Порошенко. Построить эффективную коммуникацию с людьми. Ведь кто мешал Порошенко или Гройсману раз в неделю по телевизору не просто выступать с монологами, а общаться с журналистами, отвечать на острые вопросы, объяснять, что происходит, что можно сделать, а что нельзя. Нормальным тоном.