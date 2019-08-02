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Каждый второй украинец останется без пенсии в 60 лет
В Украине в 2028-м только около половины (45%) 60-летних смогут выйти на пенсию вовремя. Остальным из-за нехватки стажа придется работать до 63 или 65 лет.
Для пенсии в 65 лет нужно как минимум 15 лет стажа (норма не меняется). В 2019-м для пенсии в 63 нужно иметь от 16 лет стажа (до 2028-го ежегодно норма будет увеличиваться на 12 месяцев), в 60 – от 26 лет (10 лет ежегодно норма будет увеличиваться на 12 месяцев).
В Министерстве социальной политики подсчитали, что в 2028-м только 55% выполнят требования по стажу. Остальные будут работать до 63 и 65 лет. Фактически количество украинцев пенсионного возраста, но без пенсий, будет расти с каждым годом, пишет Обозреватель.
В этом случае есть возможность докупить стаж. Пенсионный фонд продает его украинцам по двум схемам. Первая – для тех, кто опоздал, пенсионный возраст уже на носу, а стажа критически не хватает. В таком случае чиновники предлагают заплатить за те года, когда украинец официально не работал. Взамен этот период посчитают в стаж. Один месяц будет стоить 1836 грн (если покупать сейчас). А, например, за год придется заплатить 22 тыс. грн. Учитывая, что часть украинцев получает на пенсии около 1,5 тыс. грн, далеко не всем выгодно воспользоваться такой возможностью.
Для примера. В следующем году украинцу исполняется 60 лет, но при этом у него есть всего 24 года стажа. Чтобы выйти на пенсию "вовремя", нужно иметь как минимум 26 лет. За оставшиеся менее полугода доработать не получится, поэтому есть два выхода. Либо выйти на пенсию в 63 года (те, кто в 2019-м выходят на заслуженный отдых и имеют от 16 до 26 лет стажа, получат пенсию на три года позже).
Либо же один раз купить сразу два года (24 месяца). Эти 24 месяца будут стоить при действующей минималке 44 тыс. грн. Стоимость месяца считается по формуле: 22% умножить на минимальную зарплату и умножить на два. Правда, если указанную сумму разделить, и без пенсии можно будет ежемесячно тратить 1,2 тыс. грн. Если пенсия будет значительно выше, есть смысл покупать стаж.
Вторая схема покупки стажа выгодна тем, кто вовремя задумался о пенсии. К примеру, украинец официально не работает (занимается воспитанием внуков), 60 лет ему исполнится в 2022 году. К этому моменту по закону он должен иметь как минимум 30 лет стажа. Но сейчас у него есть всего 27 лет. Чтобы наработать еще три года, нужно или официально трудоустроиться, или же подать заявление в Пенсионный фонд о добровольной оплате минимального взноса – 22% от минималки. На данный момент это 918 грн.
Теги: Украина, Донбасс, стаж, пенсии
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