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Между Зеленским и Путиным нужен прямой контакт, – Волкер
Ситуация с освобождением Россией украинских военнопленных моряков пока не ясна: Киев говорит, что договорились с Москвой, а в России это не подтверждают. Специальный представитель США по Украине Курт Волкер считает, что для решения этого вопроса необходим контакт на высшем уровне – между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным, сообщают Донецкие новости.
Волкер отметил, что недавний телефонный разговор Владимира Зеленского и Владимира Путина сдвинул с мертвой точки «Минск», и «Нормандский формат».
«Чтобы прийти к согласию, нужен непосредственный контакт между украинским и российским правительствами. Безусловно, есть поддержка со стороны США и партнеров по "Нормандскому формату". Но здесь должен быть прямой контакт. Между президентами Путиным и Зеленским недавно состоялся телефонный разговор, и я считаю, что этот шаг помог встрече в "Нормандском формате" в Париже (на уровне политических советников, – ред.), а затем и переговорам в Минске. Именно так это должно быть. Не думаю, что здесь может помочь участие сторонних игроков. Установление непосредственного контакта между президентами Украины и России, между их представителями, чтобы договориться о дальнейшем развитии событий, – это верный способ добиться положительного результата», – сказал Волкер.
Теги: Донбасс, Путин, переговоры, Волкер, Зеленский
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