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Названа причина взлета цены на картошку

02.08.2019 12:48
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Названа причина взлета цены на картошку

В меню украинцев количество картофеля серьезно уменьшилось. В Украине за год картофель подорожал в четыре раза, одна из причин взлета стоимости - стало втрое меньше картофельных полей.

В нашей стране фермерам выгоднее выращивать другие культуры, сообщили ТСН эксперты, передает glavred.info.

Эксперты утверждают, что в 2019-м украинцы не увидят дешевого картофеля, цены будут только возрастать и, по прогнозам, самым дорогим картофель будет в апреле-марте 2020-го.
"В 2016 году Продовольственная (и сельскохозяйственная - Ред.) организация ООН назвала Украину бронзовым призером с поедания картошки в мире. Но за два года аппетиты изменились…", - отмечается в материале.
В Украинской ассоциации производителей картофеля отметили, что в рационе украинцев количество картошки уменьшилось почти на треть, а одна из причин - цены.
"Сейчас на столичных рынках за килограмм корнеплода просят от 15 до 25 гривен. Одна из причин - стало втрое меньше картофельных полей. Фермерам выгоднее выращивать другие культуры...", - говорится в материале.



Теги: Украина, Донбасс, цена, ООН, подорожание, картофель, фермер, поле, повышение, продовольствие
 
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