Сегодня в Украину придет осень. Синоптики рассказали, какой будет погода в Ильин день

02.08.2019 09:19

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 2 августа, в Украине местами пройдут дожди, в большинстве регионов будет прохладно.

На востоке без осадков, температура до +22°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +33°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +26°.

В северных областях практически без осадков. Температура до +22°. В центре пройдут дожди, температура до +25°.

Согласно народному прогнозу, 2 августа - Ильин день. На Илью до обеда лето, после обеда осень. До Ильи и поп дождя не намолит, а после Ильи и баба фартуком нагонит.