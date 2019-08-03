"Без слез невозможно смотреть": Зеленский поразил украинцев новым видео

03.08.2019 13:15

Владимир Зеленский удивил украинцев новым необычайно красивым видео.

Так, не осталось ни одного равнодушного украинца, после просмотра этого шикарного видеоролика. Люди остались покорены простотой президента, который, похоже, впервые за много лет действительно заслуживает статус "народного".

В новом видео президента Зеленского засветилась настоящая «жемчужина Украины» - непревзойденная и всегда гостеприимная Ивано-Франковщина. Шикарные западные земли президенту удалось запечатлеть с высоты птичьего полета, а каждый украинец смогу увидеть всю необузданную мощь и красоту родной земли.

Президент решил подписать новый пост лаконично: "Украина! Франковщина".

Источник: https://from-ua.com