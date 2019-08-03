Глава «Слуги народа» назвал имя будущего спикера Верховной Рады

03.08.2019 17:30

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков сообщил, что его политическая сила предложит на пост первого заместителя Верховной Рады представителя президента в ВРУ Руслана Стефанчука, сообщает Интерфакс-Украина .

«Партия „Слуга народ“ на должность первого вице-спикера будет предлагать Руслана Алексеевича Стефанчука», — заявил Разумков.

По словам главы «Слуги народа», он будет претендовать на пост спикера Верховной Рады.

Источник: https://donpress.com