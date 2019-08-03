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Глава «Слуги народа» назвал имя будущего спикера Верховной Рады
03.08.2019 17:30
Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков сообщил, что его политическая сила предложит на пост первого заместителя Верховной Рады представителя президента в ВРУ Руслана Стефанчука, сообщает Интерфакс-Украина .
«Партия „Слуга народ“ на должность первого вице-спикера будет предлагать Руслана Алексеевича Стефанчука», — заявил Разумков.
По словам главы «Слуги народа», он будет претендовать на пост спикера Верховной Рады.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, спикер, Верховная Рада, Слуга народа
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