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Глава «Слуги народа» назвал имя будущего спикера Верховной Рады

03.08.2019 17:30
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Глава «Слуги народа» назвал имя будущего спикера Верховной Рады

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков сообщил, что его политическая сила предложит на пост первого заместителя Верховной Рады представителя президента в ВРУ Руслана Стефанчука, сообщает Интерфакс-Украина .

«Партия „Слуга народ“ на должность первого вице-спикера будет предлагать Руслана Алексеевича Стефанчука», — заявил Разумков.

По словам главы «Слуги народа», он будет претендовать на пост спикера Верховной Рады.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, спикер, Верховная Рада, Слуга народа
 
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