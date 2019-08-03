Неутешительный прогноз: синоптики уточнили данные по Украине

03.08.2019 11:00

В субботу, 3 августа, погоду в Украине будет определять прохладная, а на юге страны – теплая воздушная масса.

В большинстве областей температурный фон останется довольно низким, как для начала августа, а атмосферные фронты принесут дожди с грозами в юго-западную половину страны, сообщает Укргидрометцентр.

Так, ночью на Закарпатье и Прикарпатье, днем в большинстве западных, южных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях кратковременный дождь, местами гроза, в Карпатах и Одесской области местами значительный дождь; на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 9-14°, на юге и Закарпатье 15-20°; днем 19-24°, в южной части 24-29°.

В Киеве 3 августа без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 21-23°.

Источник: https://from-ua.com