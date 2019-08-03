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Придется покупать стаж: каждый второй украинец может остаться без пенсии
В Украине только около половины (45%) граждан смогут вовремя выйти на пенсию в 2028 году.
Остальным из-за нехватки стажа придется работать до 63 или 65 лет. Об этом информирует hyser.
Для пенсии в 65 лет нужно как минимум 15 лет стажа (норма не меняется). В 2019-м для пенсии в 63 нужно иметь от 16 лет стажа (до 2028-го ежегодно норма будет увеличиваться на 12 месяцев), в 60 – от 26 лет (10 лет ежегодно норма будет увеличиваться на 12 месяцев).
В Министрестве социальной политики подсчитали, чтов 2028-м только 55% выполнят требования по стажу. Остальные будут работать до 63 и 65 лет. Отмечается, что количество украинцев пенсионного возраста, но без пенсий, будет расти с каждым годом.
В таком случае есть возможность докупить стаж. Пенсионный фонд продает его по двум схемам. Первый – когда пенсионный возраст на носу, а стажа определенно не хватает, чиновники предлагают заплатить за те года, когда украинец официально не работал. Таким образом, этот период будет посчитан в стаж. Если покупать сейчас, то один месяц такой работы будет стоить 1836 грн. А за год придется заплатить 22 тыс. грн. При учете, что часть украинцев будет получать пенсии в размере 1,5 тыс. грн, но далеко не всем выгодно воспользоваться такой возможностью.
Приведем пример для наглядности. В следующем году украинцу исполняется 60 лет, но при этом у него есть всего 24 года стажа. Чтобы выйти на пенсию "вовремя", нужно иметь как минимум 26 лет. Поэтому есть два выхода. Либо отправиться на пенсию в 63 года, получив при этом пенсию на три года позже.
Либо сразу оплатить два года, которые будут стоить при действующей минималке 44 тыс. грн. Стоимость месяца считается по формуле: 22% умножить на минимальную зарплату и умножить на два.
Вторая схема выгодна тем, кто вовремя задумался о пенсии. Например, украинец официально не трудоустроен, а 60 лет ему исполнится в 2022 году. К этому моменту по закону он должен иметь как минимум 30 лет стажа. Но сейчас у него есть всего 27 лет. Чтобы наработать еще три года, нужно или официально трудоустроиться, или же подать заявление в Пенсионный фонд о добровольной оплате минимального взноса – 22% от минималки. На данный момент это 918 грн.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, стаж, пенсии
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