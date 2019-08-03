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Скорые свозят раненых: на украинском курорте произошла трагедия
В разгар летнего сезона отдыхающие один за одним становятся жертвами ЧП. Портал «Типичный Херсон» рассказал о жутких катастрофах в регионе.
По данным местных СМИ, врачи буквально сбиваются с ног, спасая жизни утопленикам, ограбленным туристам и другим людям, которые получили травмы на курортах Херсонской области. Ежедневно с пляжей на больничные койки привозят травмированных отдыхающих. Вот несколько наглядных историй.
31 июля мужчина из Николаева отправился купаться в Черное море у временного причала на острове Джарылгач. Плывя под водой, он вынырнул как раз под проплывающим катером. 38-летний турист сильно ударился головой о дно судна, а моторный винт повредил ему руку в области предплечья. Раненного ныряльщика госпитализировали в Скадовске.
В тот же день неприятный случай произошел в курортном поселке Железный порт. На территории мини-гостиницы на улице Морской 19-летний парень в тот же день начал жарить шашлык. Чтобы быстрее получить нужную температуру, молодой человек плеснул в костер легковоспламеняющуюся жидкость.
Так уж вышло, что он попал струей не только на дрова, но и на собственное тело. Облитые участки загорелись от костра. Товарищи оперативно сбили пламя с рук и ног шашлычника. Но за это время парень получил ожоги левой руки и ноги. Общая площадь повреждения составила 10% от всего кожного покрова. Бригада «скорой помощи» увезла обгоревшего в Голопристанскую районную больницу.
Тем временем, в Одессе отдыхающие боятся заходить в воду из-за скопления зеленых водорослей на пляжах. Растительность пугает туристов. И не зря, ведь грязной водой можно отравиться.
«Сейчас вообще просто кошмар, она зеленая, как будто просто насыпали глины, очень грязная. Некомфортно купаться, в любом случае, ни зайти, ни погрузиться, ни с детьми, вообще никак, заходишь — по колено воды и все, дна не видно», — жалуется одесситка Ольга Майданник.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, трагедия, скорая помощь, курорт
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