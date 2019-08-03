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В Минобороны Украины рассказали о грядущем повышении зарплат военных

03.08.2019 15:31
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В Минобороны Украины рассказали о грядущем повышении зарплат военных

Начальник Управления социальных выплат Департамента финансов Минобороны Вячеслав Салахов заявил, чо ведомство на 2020 год запросит вдвое больший бюджет, чем в 2019 году: из него более половины планируется потратить на зарплатный фонд.

Об этом он заявил на брифинге.

«По сравнению с прошлым годом сумма расходов Минобороны увеличена на 7,8% и составляет 102, 1 млрд грн. На следующий год мы запросили вдвое большую сумму — 218, 7 млрд грн», — сказал Салахов.

Он также подчеркнул, что окончательная цифра в запросе Минобороны будет сформирована на соответствующем заседании Совета национальной безопасности и обороны.

«Согласно Бюджетному кодексу, должно состояться заседание СНБО, где будет рассматриваться военная составляющая проекта бюджета», — заявил представитель Минобороны.

При этом Салахов отметил, что на следующий год заложено некоторое повышение денежного довольствия военнослужащих.

В частности, в Минобороны предлагают в следующем году обеспечить 103, 2 млрд грн (в 2019 году — 55,5 млрд грн) расходов именно на денежное довольствие военных и заработную плату гражданских работников министерства.

По его словам, предлагается фактически вдвое увеличить финансирование «зарплатной» статьи бюджета Минобороны.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, зарплата, военные, Минобороны
 
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