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Выборы в Верховную Раду: ЦИК объявила результаты по партийным спискам

03.08.2019 20:30
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Выборы в Верховную Раду: ЦИК объявила результаты по партийным спискам

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила результаты выборов в Верховную Раду, которые состоялись 21 июля, в многомандатном избирательном округе (по спискам партий).

Такую информацию обнародовала «Опора».

По словам председателя ЦИК, голоса распределились следующим образом:

 

  • «Слуга народа» - 124 мандата,
  • «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 37,
  • «Батькивщина» — 24,
  • «Европейская солидарность" — 23,
  • «Голос» — 17 мандатов.
Источник: https://donpress.com 


Теги: Донбасс, выбор, Верховная Рада
 
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