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На Полтавщине произошло тройное ДТП с участием грузовика с военной техникой. ВИДЕО
Сегодня в Полтавской области произошло тройное ДТП с участием грузовика, перевозившего тяжелую военную технику.
Об этом сообщает начальник отдела коммуникаций ГУНП в Полтавской области Юрий Сулаев, передает donpress.com.
По данным полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Киев — Харьков. В ходе аварии военный автомобиль с тягачом сначала столкнулся с микроавтобусом Ford Transit, который от удара развернуло поперек трассы. Через считанные секунды в микроавтобус врезалась иномарка Ford на белорусских номерах.
В результате аварии водитель микроавтобуса получил травмы и был госпитализирован. Все транспортные средства получили механические повреждения однако, военная техника не пострадала. Причины и обстоятельства аварии выясняются.
Теги: Донбасс, авария, грузовик, Полтавская область, госпитализация, микроавтобус, ДТП, повреждения, автомобиль, военная техника
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