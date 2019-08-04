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Покушение на Зеленского: известны первые подробности, приняты беспрецедентные меры

04.08.2019 18:11
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Покушение на Зеленского: известны первые подробности, приняты беспрецедентные меры

На президента Украины Владимира Зеленского готовят покушение крупные олигархические кланы, сообщает Политека.
После вступления на должность Владимир Зеленский сразу объявил, что собирается вести бескомпромиссную борьбу с олигархами и нечестными на руку политиками. Любые попытки договориться с главой страны пресекались.
Когда представители «старой власти» и те, кто стоит за ними, поняли, что подкупом на этот раз отделаться не выйдет, они решили предпринять более радикальные меры. Речь идет об устранении президента.
Много кто недоволен политикой Зеленского: олигархические кланы Порошенко и Ахметова, боевики бандитов Труханова и Кернеса, львовские воры в законе, осевшие в Днепре и Запорожье уголовники всех мастей.
На сегодняшний день предпринимаются беспрецедентные меры для безопасности президента Украины. У украинцев появился исторический шанс изменить страну, создать нормальное будущее для наших детей и внуков. И такой шанс нельзя упускать, а потому безопасность Зеленского, как гаранта этого будущего, выходит на первый план.



Теги: Донбасс, покушение, олигархи, Зеленский
 
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