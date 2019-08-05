Команда Зеленского готовит новацию, которая облегчит жизнь украинцам: этого ждали все

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Украинцы на следующих выборах главы государства смогут голосовать онлайн
Об этом рассказал советник президента Михаил Федоров в интервью изданию Liga.Tech.
«Точно на следующих президентских выборах. Но я буду делать все, чтобы, возможно, пилотно, возможно, полноценно были и местные выборы онлайн. Это сложная техническая задача, в которой самым главным является обеспечение конфиденциальности, целостности и анонимности голосования», — заверил он.
По словам Федорова, запуск такого проекта требует серьезной подготовки.
«Мы для этого должны подготовиться инфраструктурно по кибербезопасности, а также ментально. К президентским точно должны успеть», — отметил он.
Во время выступления на форуме в Трускавце президент заявил, что выборы в местные советы пройдут в 2020 году, как и было изначально запланировано.
После обработки протоколов с мокрыми печатями Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) огласила результат голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе и количество депутатских мандатов каждой партии, вошедшей в Верховную Раду (ВР) IX созыва. У партии “Слуга народа” мандатов больше, чем у всех остальных партий вместе взятых.
Согласно сообщению ЦИК 3 августа 2019 года в соответствии со статьей 98 Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины» на основании протоколов окружных избирательных комиссий, в том числе с пометкой «Уточненный» и протокола ЦИК об итогах голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе в пределах зарубежного избирательного округа, установлены результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе. Соответствующий протокол Центральной избирательной комиссии подписали присутствующие на заседании члены Комиссии.
Указанным протоколом установлено количество депутатских мандатов, полученных каждой политической партией:
«Слуга народа»- 124 мандата (43,16%);
«Оппозиционная платформа – За жизнь» – 37 мандатов (3,05%) ;
ВО «Батькивщина» – 24 мандата (8,18%);
«Европейская солидарность» – 23 мандата (8,10%);
«Голос» – 17 мандатов (5,82%).
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, президент, выборы, голосование, Зеленский
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