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В Министерстве здравоохранения рассказали, какие прививки необходимы для школы

05.08.2019 13:03
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В Министерстве здравоохранения рассказали, какие прививки необходимы для школы

И. о. министра здравоохранения Уляна Супрун перед началом учебного года напомнила, что необходимо обязательно проверить наличие обязательных прививок. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Это вакцины от десяти инфекционных болезней: гепатита В, туберкулеза, кори, паротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и хиб-инфекции. Ведь государственные учебные заведения могут запрещать посещение занятий тем детям, которые не получили необходимые прививки по календарю профилактических прививок», — написала Супрун.

По словам и.о. министра также отметила, что вакцины, предусмотренные календарем прививок, можно получить бесплатно у своего семейного врача, педиатра или терапевта.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, прививка, здравоохранение, школа
 
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