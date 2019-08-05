Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Украине в августе грядет подорожание некоторых продуктов питания

05.08.2019 12:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украине в августе грядет подорожание некоторых продуктов питания

В Украине в августе ожидается роста цен на продукты. Всему виной экспорт продукции, ведь некоторые виды продовольствия аграриям будет выгодней поставить за рубеж, чем продать внутри на украинских рынках.

Об этом заявил эксперт Юрий Гаврилечко, пишут Подробности.

Эксперт заявляет, что стоимость продуктов питания существенно зависит от стоимости труда и объемов экспорта.

По его словам, рост цен может коснуться овощей и фруктов.

«Собственники производств выплачивают сотрудникам зарплаты в гривне, получают доходы от экспорта в долларах. Чем ниже курс доллара, тем выше плановые расходы у производителей. Следовательно, прибыль меньше. Чтобы подогнать ее под плановые показатели, нужно будет больше продавать за рубеж. Поэтому не исключаю ситуативного дефицита некоторых видов продуктов и роста цен на них, как было с луком в конце мая-начале июня этого года», — рассказал в интервью Гаврилечко.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, август, подорожание, продукты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх