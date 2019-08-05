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Власти готовят «электронную революцию»: что изменится для рядового украинца
Власти готовят украинцам электронную революцию: все функционирующие е-реестры баз данных унифицируют и сделают более доступными и понятными для пользователей. Старт этому положил президентский указ от 29 июля, который вступит в силу с момента опубликования, ожидается, что уже на днях. Сроки установлены жесткие, поэтому эксперты сомневаются в их реальности, но поддерживают "электронизацию" общества, пишет Сегодня.
Главное, что изменится для рядового украинца, — появится единый портал электронных услуг, на котором с помощью компьютера, смартфона или планшета можно будет: создать электронный кабинет, получить любую информацию о себе, проверить информацию о месте проживания любого человека, зная его Ф. И. О.; подать обращение в органы госвласти или местного самоуправления и отследить ход и результат рассмотрения обращения; воспользоваться типовыми услугами, такими как оплата админсбора (за выдачу документов), госпошлины, штрафа за админнарушение (несоблюдение водителем ПДД и др.), других платежей, в том числе за комуслуги; записаться к врачу, ознакомиться с информацией в своей медкарточке и т. д.
Также, например, патрульный полицейский, имея планшет, сможет проверить наличие у водителя документов на право управления автомобилем, подлинность их и техпаспорта на авто, страхового полиса. Сейчас все эти данные в разных реестрах, доступ к которым часто ограничен, поэтому люди вынуждены подавать бумажные справки и сталкиваться с проявлениями коррупции.
Уже в 2019 году обещают обеспечить самостоятельную регистрацию рождения и места жительства ребенка, регистрацию физлица как плательщика налогов, а в 2020—2021 гг. — возможность e-голосования на выборах и референдумах. Президент требует, чтобы уже через три месяца был начат аудит всех реестров. Проверят актуальность и защищенность информации, а также наличие в них избыточных данных.
Как уточнил нам первый замглавы Госагентства по вопросам электронного правительства Алексей Выскуб, в Украине насчитывается до 350 реестров, большинство из которых не являются базовыми.
"В первую очередь стоит обратить внимание на демографический реестр, земельный кадастр, реестр вещественных прав, реестр бизнеса (ЕГР), поскольку они являются основой для предоставления самых востребованных услуг для граждан, — говорит Выскуб. — Именно они будут проанализированы изначально. Увы, сейчас мы сталкиваемся с дублированием данных в реестрах и со сбором избыточных данных. А так не должно быть, поэтому указом в первую очередь предусмотрен аудит, который будет проводиться не за счет госбюджета, а благодаря помощи от международных партнеров Украины".
Эксперты поддерживают унификацию реестров, но говорят, что завершить ее удастся не ранее чем через 4—5 лет.
"Есть три главные проблемы: финансирование, это оценочно, не менее 100 млн долларов, необходимость обновления технического парка оборудования, которое обеспечивает работу реестров с закупкой лицензированных программ, и обучение пользователя, — говорит исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. — Когда госструктуры переводили на электронный документооборот, а также внедряли систему закупок Prozorro, на это ушло 2 года".
Эксперт подсчитал, что примерно 3 месяца уйдет на разработку технического задания, полгода на положенный по закону открытый тендер для разработчиков уникального программного обеспечения и годы — на постепенную закупку компьютеров, их монтаж в органах госвласти по всей Украине, тренинги для исполнителей. Придется обучаться компьютерной грамотности и гражданам.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, реестр, услуги, революция
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