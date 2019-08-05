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Зеленский назначил Сырского на новую должность

05.08.2019 20:20
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Зеленский назначил Сырского на новую должность

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, согласно которому сменил командующего Сухопутных войск ВСУ. Им назначен Александр Сырский. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Указом № 576/2019 с должности командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины уволен генерал-полковника Попко Сергея Николаевича, а указом № 578/2019 на эту должность назначен Александр Сырский. В тексте документа сказано:

«Назначить генерал-лейтенанта Сирского Александра Станиславовича командующим Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины».

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, назначение, должность, Зеленский
 
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