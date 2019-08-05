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Зеленский назначил Сырского на новую должность
05.08.2019 20:20
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, согласно которому сменил командующего Сухопутных войск ВСУ. Им назначен Александр Сырский. Об этом сообщается на сайте главы государства.
Указом № 576/2019 с должности командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины уволен генерал-полковника Попко Сергея Николаевича, а указом № 578/2019 на эту должность назначен Александр Сырский. В тексте документа сказано:
«Назначить генерал-лейтенанта Сирского Александра Станиславовича командующим Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, назначение, должность, Зеленский
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