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Циклон не пощадит никого, буря и дожди атакуют: погода перевернет все вверх дном
8 августа в Украине ожидается пик температуры воздуха — градусник в четверг покажет до + 26 + 33 градусов
Об этом пишет народный синоптик Наталка Диденко в Фейсбук.
Однако на Волыни, Ровенщине и Львовщине. будет боле прохладно из-за циклона Xaver с центром над Северным морем.
Этот же фронт обусловит в четверг кратковременные дожди в западных областях и местами на севере.
К вечеру завтра дожди придут в Винницкую область, Черкасскую, Кропивницкую.
А вот антициклон Zella из Черного моря принесет тепло:
во-первых — организует сухую солнечную погоду в наших восточных областях, на юге и в центре, а во-вторых — их противостояние, циклона и антициклона, станет причиной сильного ветра в Украине.
«Поэтому завтра крепко зажмите прищепками стирки на открытых балконах, перенесите ремонт крыши на день-два позже и, как всегда, паркуйте автомобиль подальше от старых больших деревьев или билбордов», — написала Диденко.
В Киеве 8 августа будет жарко. Температура воздуха в течение дня достигнет +30 градусов и выше. Локальный дождь с грозой в столице — вероятный. Порывистый, до сильного, ветер.
Если говорить о погоде на 7 августа — осадки синоптики обещают на Западной Украине. По ночам в регионе все еще будет прохладно +13 … +15 С °, а вот днем столбики термометров выдадут вполне себе августовские показатели: до + 29 … + 31.
На Севере в Черниговской и Сумской области — также осадки. Ночью в регионе +8 … + 10, а вот дневная температура воздуха уже более оптимистичная + 26 … + 28 С °.
Ясно будет на Востоке. Ночная температура в регионе +10 … + 12 С °, дневная +24 … + 26 С °.
В Центре также облачно с прояснениями. Ночью здесь ожидается + 13 … + 15, а днем до + 26 … + 28.
Южане и гости региона будут радоваться солнечному дню. Ночью на термометрах в +13 … + 15, а днем до + 28 … + 30 С °.
Грозы и дожди обойдут Крым, здесь будет облачно с прояснениями. Ночью на полуострове +13 … + 15, а днем +28 … + 30 С °.
В столице ясно. Ночью в Киеве температура воздуха составит +13 … + 15 С °, а днем 27 … + 29.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, погода, дождь, циклон
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